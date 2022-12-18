السعودية بدء سريان توطين 14 نشاطا من أنشطة البريد بنسبة 100%

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أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، اليوم الأحد، بدء توطين 14 نشاطا من أنشطة البريد بنسبة100% في جميع مناطق المملكة؛ اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة اليوم الأحد إن قرار التوطين يأتي "بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة ".

يذكر أن القرار الصادر سابقا شمل توطين مهن الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%"، ووظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة 60%، والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، فيما تشمل المرحلة الثانية توطين وظائف المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر 2023.

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وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين.

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

وألغت السعودية وظائف كان يشغلها الوافدون الأجانب في السابق لكبح البطالة، وفتحت المجال أمام عمل المرأة بشكل أكبر عن العقود الماضية.