عرضت منصة «بال غراف» الفلسطينية، مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يدخنون الشيشة «الأرجيلة» في منزل أحد الفلسطينيين في جنين، ويتهكمون على المحتجزين في المنزل.

وأظهرت اللقطات أحد جنود الاحتلال وهو يدخن الشيشة، ثم يقول: «لم أتخيل جنين هكذا ماذا أقول لك، اعرض لهم ماذا يوجد هنا»، قبل أن يشير بيده إلى مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين معصوبي الأعين وينكل بهم.

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يأتي ذلك بعد أيام، من تداول مقطع فيديو لاقتحام وتدنيس جنود الاحتلال مسجدًا في جنين واعتقال الموجودين داخله.

وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال داخل مسجد في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وهم يتلون صلاة يهودية.

وعصر الخميس، انسحب جيش الاحتلال من معظم المناطق التي اقتحمها في مخيم جنين تاركًا وراءه دمارًا كبيرًا بالبنية التحتية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام واسعة استمرت لثلاثة في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن 12 شهيدًا وجرحى ومعتقلين.