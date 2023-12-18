ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا يعزز أسهم أكبر شركة للقفازات

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ارتفعت أسهم شركة "توب جلوف كورب" الماليزية أكبر شركة مصنعة للقفازات بالعالم، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا؛ مما يزيد من التوقعات بشأن زيادة الطلب على القفازات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 12%، فيما تعد أعلى نسبة منذ مايو الماضي، قبل أن تنهى التداول مرتفعة بنسبة 6.7%.

وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة بنسبة 75% خلال الأسبوع من 3 حتى 9 ديسمبر الجاري؛ مما تسبب في تزايد الضغط على العيادات والمستشفيات.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا لتصل إلى 20 ألفا و696 حالة في الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر الجاري.

وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد، إن ارتفاع حالات الاصابة يظهر زيادة بواقع 8000 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

وحثت الدولتان، المواطنين على ارتداء الكمامات مجددا والعودة لتطبيق الإجراءات الأخرى للحد من تفشي الفيروس.