صندوق النقد الدولي يطالب جنوب السودان بسداد المتأخرات ونشر التقرير المالي

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة ميكو هوبداري، مشاورات في جنوب السودان في الفترة من 29 نوفمبر إلى 8 ديسمبر حول المادة الرابعة لعام 2023، وبرنامج المراقبة بمشاركة البعثة التي وافقت عليها إدارة صندوق النقد الدولي في فبراير 2023، وفقًا لبيان أُرسل عبر البريد الإليكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البعثة ناقشت أيضا كيفية علاج التحديات المالية المتعددة خلال النصف الثاني من العام المالي، وبخاصة أنه سيتعين على السلطات دفع الرواتب المتأخرة، وتمويل الانتخابات، وعلاج الأزمة الإنسانية، وبناء كوابح تمنع مزيد من الانزلاق لمخاطر سلبية محتملة ترتبط بالصراع في السودان.

وفي ظل وجود مجال محدود لتعزيز الإيرادات في المدى القريب والحاجة إلى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، فإن البعثة أكدت على ضرورة توفير البنود المالية من خلال تقليص النفقات منخفضة الأولوية والكفاءة.

وتوصلت البعثة إلى اتفاق مع السلطات في جوبا بشأن سياسات رئيسية تشمل تسوية الرواتب المتأخرة، ونشر التقرير المالي للربع الأول لعام 2023-2024 واستكمال عمليات التدقيق لآخر دفعة من التسهيلات الائتمانية السريعة والبيانات المالية لبنك جنوب السودان للسنة المالية 2021.

وستستمر المناقشات مع السلطات في الأسابيع القادمة بشأن سياسات تسمح بإكمال برنامج المراقبة مع مراجعات بمشاركة البعثة.