العراق: انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات

أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الإثنين، أبواب مراكز الاقتراع أمام الناخبين العراقيين بعد انتهاء عملية التصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية، عدا مدن إقليم كردستان.

وقالت المتحدثة بإسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي "إن أجهزة الاقتراع تعمل بكفاءة عالية ولم نسجل أي خرق انتخابي ولا أمني".

وأوضحت "الأجهزة الانتخابية تغلق إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً، ثم تبدأ عملية إرسال النتائج للمكتب الوطني للشروع بالعد والفرز اليدوي".

ومن جانب آخر، صرح اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة كان متواجداً منذ الصباح الباكر في قيادة العمليات المشتركة للإطلاع على سير خطة تأمين هذا العرس الانتخابي".

وكانت مراكز الإقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان، لاستقبال أكثر من 15 مليونا و108 آلاف و135 ناخبًا بأصواتهم في إنتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البايرومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء يوم غد الثلاثاء نتائج أولية لانتخابات مجالس المحافظات.