ريال مدريد يكتسح فياريال برباعية ويتصدر الليجا مؤقتا

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ضيفه فياريال بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

تقدم ريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 25، ثم عزز رودريجو بالهدف الثاني في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني سجل خوسيه لويس موراليس هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 64، وبعد 4 دقائق فقط اختتم لوكا مودريتش الرباعية.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس مساء الإثنين، أما فياريال فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.