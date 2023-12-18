إيران: هجوم سيبراني يحدث خللا في محطات الوقود بمعظم مدن البلاد

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، بأن بعض محطات الوقود في طهران ومناطق أخرى في البلاد شهدت خللًا منذ صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل الوكالة، إن «بعض محطات الوقود في بعض مناطق البلاد تواجه منذ صباح اليوم، خللا في إمدادات البنزين».

من جانبه، أعلن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري، أن الخلل يرجع إلى هجوم سيبراني على نظام تزويد الوقود، مؤكدًا عودة محطات الوقود تدريجياً إلى عملها الطبيعي حتى نهاية اليوم.

وأكد المتحدث باسم رابطة أصحاب محطات الوقود في إيران، أن تعطل الخدمات في محطات الوقود ناجم عن عطل فني.

وقال رضا نواز، في تصريح لوكالة «تسنيم» الدولية للأنباء، إن هناك عطلًا في عرض مادتي البنزين والديزل في بعض محطات طهران وباقي المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن «جميع المختصين يعملون على إصلاح الأمر ويحاولون حل هذه المشكلة، خلال الساعات القليلة المقبلة».

واستطرد: «لا يوجد نقص في مادتي البنزين والديزل، كما أن رفع الأسعار ليس على جدول الأعمال، وهذا الخلل ناجم عن عطل فني».

وبحسب «تسنيم»، أعلنت وزارة النفط الإيرانية أيضاً أن الخلل في محطات تزويد البنزين ليس له علاقة بتغير أسعار مادة البنزين.