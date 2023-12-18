وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى رئيس مصر القادم، وذلك قبل دقائق من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وقال موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حافظ على الوطن، وكان داعمًا له، وله مواقف تاريخية، على مدار الـ9 سنوات الماضية.

وأضاف: «صناديق الانتخاب تقول لرئيس مصر إن الـ6 سنوات المقبلة في منتهى الأهمية وينتظر الشعب خلالها حصادًا مهمًا.. بنينا وتعبنا الـ9 سنوات الماضية، والقادم أفضل كثيرًا».

وأشار إلى أن «الشعب يجب أن يجني ثمار تعب سنوات الإصلاح الاقتصادي، وتعب الأزمات الدولية»، معقبًا: «تلك الأمور أثرت على الشعب الذي يحتاج لكل الدعم والمساندة وإجراءات وقرارات قوية للغاية، وانحياز كامل كما عهدنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وشدد على أهمية استكمال المشروعات والطموحات وآمال الشعب، على مدار الفترة المقبلة، استثمارًا للبنية التحتية غير المسبوقة الموجودة الآن، داعيًا إلى زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة وتنفيذ المشروعات التي تعود بالفائدة على الشعب.

وأكمل: «الدولة لديها طموحات كبيرة، ويجب أن تنتقل في تلك المرحلة إلى نقلة مختلفة، 9 سنوات كانت صعبة جدًا، ونتجه لـ6 سنوات أفضل كثيرًا بإذن الله».

وأكد ثقته في الرئيس وتوجهات الدولة وحدوث تغيير حقيقي في الفترة المقبلة يصب لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن «الرئيس السيسي لم يتخذ قرارًا أو إجراءً منذ 2014 إلا وينحاز للمواطن».