ليل يوقف انتصارات سان جيرمان بتعادل قاتل في الدوري الفرنسي

أوقف ليل قطار انتصارات ضيفه باريس سان جيرمان، التي استمرت في المراحل الثمانية الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت القاتل، اليوم الأحد، بالمرحلة الـ16 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي، التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ليعود لهز الشباك بعدما غاب عن التسجيل في مباراتي نانت بالدوري الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع مبابي سجله التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 16 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، مبتعدا بفارق 9 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النيجيري أكور آدامز، لاعب مونبيلييه.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز سان جيرمان، أحرز الكندي جوناثان ديفيد هدف التعادل لليل في الدقيقة السادسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا التعادل، فرط سان جيرمان في فرصة التحليق بعيدا في قمة البطولة التي توج بها 9 مرات في المواسم الـ11 الأخيرة، بعدما أصبح في جعبته 37 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيس، الذي تلقى خسارة مفاجئة 1 / 3 أمام مضيفه لوهافر، أمس السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد ليل، الذي لم يتلق أي خسارة في البطولة منذ سبتمبر الماضي، إلى 28 نقطة في المركز الرابع.