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وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشأن لبنان

وكالات
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:56 م

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يحتاج إلى تنفيذ من الجانبين.

ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود، وفقا لوكالة رويترز.

وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.

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