قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الاسرائيلي اعتقل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، 38 كادرا صحيا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه على رأس المعتقلين، الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، موضحة أن الاعتقال تم في ظروف غير إنسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وتعمد الاحتلال، حصار وقصف المرافق الطبية والمستشفيات، مطالبا بإجلاء المرضى والمصابين والنازحين المتواجدين داخلها، رغم استحالة ذلك وخطورته على حياتهم، كما أنه يستهدف كل ما يتحرك في محيط المستشفيات التي يحاصرها.