يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنها 23 15

دمنهور 24 15

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 23 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 26 15

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 29 12

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادى الجديد 30 10

أبوسمبل 30 16

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 19

المدينة المنورة 27 12

الرياض 21 10

المنامة 25 20

أبوظبى 28 18

الدوحة 26 20

الكويت 23 07

دمشق 19 06

بيروت 22 16

عمان 18 07

القدس 19 09

غزة 22 14

بغداد 23 08

مسقط 27 21

صنعاء 21 01

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 11

تونس 16 12

الجزائر 15 09

الرباط 22 05

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 05-

إسطنبول 09 03

إسلام آباد 19 05

نيودلهى 22 10

جاكرتا 34 24

بكين 06- 15-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 04

أثينا 11 06

روما 13 01

باريس 07 01

مدريد 13 01

برلين 10 07

لندن 12 09

مونتريال 07 05

موسكو 03 03-

نيويورك 12 11

واشنطن 12 09

نواكشوط 28 14

أديس أبابا 23 09