وزير المالية يهنئ الرئيس السيسى: أديتم أمانة الوطن بإخلاص فكنتم محل ثقة الشعب

تقدم محمد معيط وزير المالية، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، عبر انتخابات حرة نزيهة، احتشد فيها المصريون بمختلف شرائحهم، مُعبرين عن إرادتهم بمنتهى الرقي الحضاري، ومدافعين عن حلمهم الكبير فى استكمال الجمهورية الجديدة، على النحو الذى تستمر معه مسيرة التنمية غير المسبوقة، لإرساء دعائم حياة كريمة فى شتى أنحاء البلاد، قائلاً: «مبروك لمصر.. شعب اختار الوطن.. ورئيس أدى الأمانة بإخلاص.. فكان محل ثقة الشعب».

وأضاف الوزير، أن المصريين بهذه الصورة المشرفة، التى بدت واضحة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري، أثبتوا للعالم كله، وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات فى زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.