نيللي عن نسبة المشاركة غير المسبوقة في انتخابات الرئاسة: كانت لازم تحصل مع السيسي

قالت الفنانة نيللي، إنها كانت واثقة بنسبة 100% بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفوز في الانتخابات الرئاسية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، عبرت عن سعادتها الغامرة بفوز الرئيس بالانتخابات رغم أنها كانت واثقة من ذلك.

وأشادت بحجم الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي وصلت إلى نسبة غير مسبوقة (66.8%) معقبة: «كان لازم تحصل مع السيسي».

وثمنت جهود الرئيس السيسي من أجل الوطن على مدار السنوات الماضية، قائلة: «راجل رائع.. ربنا يخليه لنا يا رب».

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.