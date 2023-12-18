تم تنظيم استفتاء دستوري في دولة تشاد الواقعة بوسط أفريقيا، اليوم الأحد، وجرى وسط أجواء سلمية إلى حد كبير، حيث وجهت الدعوة إلى نحو 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم بشأن صياغة مشروع دستوري يستهدف إقامة دولة مركزية الحكم.

وتعارض أحزاب المعارضة صياغة دستور جديد وتؤيد نظام دولة اتحادية.

وقال ليماني محمد، رئيس اللجنة الوطنية، إن النتائج الأولية للاستفتاء ستنشر يوم 24 ديسمبر، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية يوم 28 ديسمبر.

وأدانت المعارضة حادثا في مدينة بيساو في جنوب تشاد، حيث تردد أنه تم طرد مسؤولين عن فرز الأصوات من مراكز اقتراع.

كما كانت هناك تأخيرات في وصول المواد الانتخابية في الوقت المناسب في بعض مراكز الاقتراع.

ويعد الاستفتاء خطوة مهمة في مرحلة الانتقال السياسي في تشاد، التي تخضع حاليا لحكم الجيش.

وقد تعهد الرئيس الموقت محمد ديبي بإجراء انتخابات في العام المقبل وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقد تولي محمد ديبي السلطة بعد وفاة والده أدريس ديبي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، والذي قتل على أيدي متمردين كانوا يسعون للإطاحة بالحكومة.

يذكر أن دولة تشاد الغنية بالنفط، ولكن الفقيرة، والتي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، تخضع لحكومة عسكرية مؤقتة بقيادة محمد ديبي منذ أبريل 2021.