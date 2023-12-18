 محافظ دمياط تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ دمياط تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 4:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 4:30 ص

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ، وذلك فى إطار الاشتراطات والدراسات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي للمدينة.

وأكدت المحافظ، أن تلك الجهود تأتى فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع مخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية والخدمية وطبيعة الشوارع بالمدينة، وفى إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وأضافت محافظ دمياط، أن المخططات التفصيلية تدعم الجهود المبذولة لمنع البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية و تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بما يتواكب مع الرؤى المستقبلية الحفاظ على الشكل الحضارى للمدن.


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