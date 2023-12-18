تقارير: هجمات وقصف مدفعي عشوائي على منطقة بيلجورود الروسية

تعرضت عدة قرى في منطقة بيلجورود الروسية، غير البعيدة عن الحدود مع أوكرانيا، للقصف يوم الأحد.

وفي حين تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن هجوم شنته وحدات أوكرانية نظامية، قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إنه كان هناك هجوم غير متوقع من قبل "معارضي نظام الكرملين". ولم يتسن الحصول على توضيح مستقل.

ووفقا لمصادر روسية فقد استهدف الهجوم عدة قرى. بدورها، تحدثت مصادر أوكرانية عن هجمات ضد أهداف عسكرية في المنطقة، وقيل إن المدفعية الروسية فتحت خلالها "النيران عشوائيا" على عدة قرى على الجانب الروسي من الحدود.

وتقع بيلجورود على بعد 50 كيلومترا تقريبا شمال مدينة خاركيف الأوكرانية.