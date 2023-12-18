الدعم السريع تعلن سيطرتها على اللواء الأول مشاة بمدينة ود مدني وسط السودان

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أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، سيطرتها على اللواء الأول مشاة التابع للجيش السوداني بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقالت عبر "إكس"، إنها تمكنت من السيطرة على اللواء الأول إلى جانب معسكر الاحتياطي المركزي ومدخل كوبري حنتوب من ناحية الشرق.

وشهدت الأحياء الشرقية من مدينة ود مدني صباح اليوم، معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تجددت في أحياء حنتوب شرق مدينة ود مدني والتي يفصلها جسر حنتوب الذي يؤدي إلى قلب المدينة.

وذكروا أن الطائرات الحربية التابعة للجيش نفذت ضربات جوية على قوات الدعم السريع في وسط أحياء حنتوب.

ولفت الشهود إلى أن اشتباكات دارت بين الطرفين في أحياء مدينة رفاعة على الضفة الشرقية النيل الأزرق بولاية الجزيرة.