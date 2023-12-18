كتائب القسام تنشر فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال اكتشافه في غزة: وصلتم متأخرين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقطع فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه في غزة، قبل يومين.

مقطع الفيديو الذي نشرته القسام بعنوان «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت»، أظهر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، داخل النفق القريب من معبر حدودي رئيسي.

ويقع المدخل المؤدي إلى النفق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات على مسافة قريبة من معبر إيريز وقاعدة عسكرية إسرائيلية، حسب وكالة «أسوشيتد برس».

وأظهرت اللقطات معارك ضارية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المكان، كما أظهرت فيما بعد أسر 3 جنود على يد القسام.

#عاجل فيديو جديد للقسام

🔻وصلتم متأخرين .. הגעתם מאוחר

🔻المهمة أُنجزت .. המשימה הושגה pic.twitter.com/v9BazzySDF — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 18, 2023

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة؛ ليرتفع عدد الجنود القتلى اليوم إلى 5.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الرقيب أول ليدور يوسف كرفاني، المقاتل في كتيبة الهندسة 8163، والبالغ من العمر 23 عاما، قُتل خلال معركة شمال قطاع غزة».

وأشار إلى إصابة جندي آخر في اللواء 551 بجروح خطيرة، لافتًا إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، طبقًا للمعلومات الواردة من عائلته.