قيادات الغربية: فوز السيسي بولاية جديدة يحقق مزيدا من الاستقرار والتنمية

سادت حالة من الفرحة عمت شوارع محافظة الغربية، عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال المشروعات التنموية ومسيرة التطوير والتقدم.

ورصدت "الشروق" ردود فعل عدد من النواب والشارع عقب إعلان النتيجة.

وأكد النائب أحمد حماد، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يثبت في كل موقف أنه على درجة كبيرة من الوعي والمسئولية الوطنية، حيث إنه يدرك حجم المخاطر والمؤامرات التي تحاك بالدولة ولذا انتفض خلال أيام التصويت الثلاثة، واصطف على صناديق الانتخابات لاختيار رئيس قوي وقادر على حماية الدولة والحفاظ على سيادتها، موضحا أن للرئيس السيسي الآلاف من المواقف التي أكدت زعامته ليس لمصر فقط بل للمنطقة العربية بأكملها، ولعل كان آخرها الموقف المصري تجاه قضية غزة والحرب الدبلوماسية التي تخوضها الدولة حتى الآن لاستعادة الاستقرار للمنطقة.

وقال النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تمثل استكمالا لمسيرة التنمية والتقدم التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الفوز جاء نتيجة ثقة الشعب المصري في الرئيس وقراراته وحفاظه على كرامته، فضلا عن تطوير خدمات الدولة المختلفة، والتي شهدت طفرة ملحوظة من الخدمات الصحية والمبادرات الطبية والقضاء على فيروس سي، ومواجهة العديد من التحديات، فضلا عن ملف الإسكان من خلال بناء المدن الجديدة، وإقامة المبادرات لتسهيل الحصول على شقق للشباب ومنها مبادرات، سكن لكل المصريين، وجنة مصر وغيرها من المشروعات.

وأشار النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، إلى أن كثافة الإقبال التاريخية على اللجان الانتخابية من مختلف فئات الشعب المصري، خاصة من الشباب خلال أيام التصويت تعكس إيمانهم بقدرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يعمل منذ يومه الأول في الحكم من أجل مستقبلهم ومستقبل البلاد، وظهر ذلك جليا من خلال حجم المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير فرص العمل لملايين الشباب.