 استشهاد إعلامي فلسطيني جراء استهداف منزل عائلته في منطقة جباليا - بوابة الشروق
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استشهاد إعلامي فلسطيني جراء استهداف منزل عائلته في منطقة جباليا

وكالات
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 2:42 م

أعلن المركز الفلسطيني للإعلام في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد الإعلامي والمعلق الصوتي الفلسطيني عبد الله علوان، بعد استهداف منزل عائلته في منطقة جباليا بشمال القطاع.

ونوه المركز الفلسطيني للإعلام، في بيان، أن الاحتلال مستمر في استهداف الصحفيين والإعلاميين بهدف إخفاء الحقائق الفلسطينية وعرقلة انتشار الأخبار.

وعمل «علوان» كمعلق صوتي لمنصة «ميدان» التابعة لشبكة الجزيرة، إضافة إلى العديد من المنصات الأخرى، مثل: إيكاد والجامعة الإسلامية في غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت الصحفية حنين على القشطان ‎مع أفراد من عائلتها جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى «95 صحفياً وصحفية» منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في يوم 7 أكتوبر الماضي، بحسب «تليفزيون فلسطين».

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