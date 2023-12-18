ما جدية الضغوط الأمريكية على إسرائيل لتقليل مدى الحرب في غزة؟

قالت صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيجري زيارة إقليمية هامة لمنطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تشمل إسرائيل وقطر والبحرين.

وذكرت الصحيفة، أن وزير الدفاع الأمريكي سيحمل في زيارته لإسرائيل رسالة واضحة مفادها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالجداول الزمنية للقتال في غزة، وسيطالب بأجوبة محددة للغاية في هذا الشأن، بعد أن رأت بعد دوائر صنع القرار أن إسرائيل تعمل وفق استراتيجيات خاطئة.

* إنهاء المعركة

وأشار التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" إلى أن الإدارة الأمريكية تدفع إسرائيل لإنهاء المعركة الكبيرة في القطاع في غضون أسابيع قليلة، بما يشمل المعركة البرية والجوية.

وقال مسئولون أمريكيون إن أوستن سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لمناقشة تفصيلية لتوقيت وكيفية الطريقة الجديدة التي ستنفذها قوات جيش الاحتلال؛ حيث يتصور المسئولون الأمريكيون أنها ستشمل الاعتماد على مجموعات أصغر من قوات النخبة، وستتحرك هذه القوات داخل وخارج المراكز السكانية في غزة، وذلك لتقليل الخسائر التي يتعرض لها أفراد تلك القوات، مع مزيد من الحماية للضحايا المدنيين في غزة.

* استهداف المدنيين

وقال مسئولون في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، إن قناصا عسكريا إسرائيليا أطلق النار على أم وابنتها فقتلهما يوم السبت داخل مجمع الكنيسة في شمال غزة حيث لجأت العديد من العائلات المسيحية الفلسطينية.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس إن "إحداهما قُتلت أثناء محاولتها حمل الأخرى إلى بر الأمان" في مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة.

وقالت البطريركية في بيان يوم السبت إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية آخرين هناك.

* الاحتلال يقتل جنوده

وأوضحت التقرير أن الضغط على إسرائيل يتزايد يوما بعد الآخر، وبخاصة من الداخل الإسرائيلي وأبرزهم عائلات الرهائن والأسرى.

وكان حادث إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على ثلاثة رجال غير مسلحين في غزة، وتبين أنهم رهائن إسرائيليون، ما أدى إلى مقتلهم، قد أعطى زخما لأولئك الذين يطالبون بوقف جديد لإطلاق النار للسماح بإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وسبب الحادث قلقا في إسرائيل، وأضاف إلحاحا جديدا إلى الجدل الدائر حول الكيفية التي ينبغي للدولة أن تحقق بها أهدافها في غزة، وأكد منتقدوا الاستراتيجية الإسرائيلية بأنه مثال واضح على فشل جيش الاحتلال في الوفاء بوعوده وادعاءاته بحماية المدنيين.

* دعاية أمريكية غير جادة

ومن جانبه قال الدكتور الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن ما ما تابعناه في الأيام القليلة الماضية بأن الولايات المتحدة تريد أن تخفف من عملية القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يعد فقط دعاية أمريكية للاستهلاك الإعلامي؛ ففي حقيقة الأمر من يستطيع أن يوقف ماكينة القتل في غزة أولا الولايات المتحدة الأمريكية وتليها القوى الغربية بريطانيا وألمانيا.

وتابع الرقب، بأن جسر المساعدات الممتد من الولايات المتحدة والدول الغربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعطي دلالة واضحة بأن أمريكا غير جادة حتى هذه اللحظة في إيقاف الحرب.

وأوضح لـ"الشروق"، بأن دوافع الولايات المتحدة بالتهدئة في جبهة غزة تتمثل في التفرغ والاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة، لجانب تخفيف التوتر وردة الفعل الشعبية الغاضبة بداخل المجتمعات الغربية.

وأكد الرقب، بأن الجانب العربي والفلسطيني لا يملك من الأدوات ما يمكنه من اختبار جدية الولايات المتحدة في طرحها.