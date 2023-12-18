محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المحافظ: "باسمي وباسم أبناء محافظة شمال سيناء والجهاز التنفيذي نقدم أسمي آيات التهنئة إلى الرئيس بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وتمنى المحافظ للسيد الرئيس التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المحافظات المصرية وخاصة شمال سيناء.

ووجه المحافظ الشكر إلى أبناء شمال سيناء على المشهد الحضاري والإقبال الكبير على لجان الانتخابات الرئاسية ما يدل على وعي أبناء سيناء بأهمية تلك الانتخابات.

وأكد المحافظ الوقوف صفا واحدا خلف سيادة الرئيس للمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في شتي القطاعات، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.