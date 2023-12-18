انسحبت الدبابات وقوات الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان، الذي كان آخر مؤسسة استشفائية حكومية تعمل في شمال غزة، أمس السبت، تاركا وراءه مشاهد مأساوية لخراب كبير، وشهداء وجرحى بالآلاف، فقد أدى القصف الجوي العنيف وقصف الدبابات إلى إلحاق أضرار بمعظم مرافق كمال عدوان، فضلا عن الطرق المؤدية إليه.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، في 12 ديسمبر، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى، منددة بـ"حصار" استمر أياما عدة، وباعتقال أفراد من طاقمه، وبحلول السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "أنهى عمليته" في المستشفى "التي استخدمتها حماس مركز قيادة ومراقبة"، ليترك مستشفى كمال عدوان أشبه بـ"خرابة".

ولكن، من هو الشهيد كمال عدوان؟ ولماذا سمى المستشفى الذي يخدم جزء كبيرا من سكان غزة باسمه؟

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، سميت المستشفى تخليدا لذكرى الشهيد كمال عدوان، أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية، والذي استشهد في عام 1973، وهو من سكان محافظة شمال غزة.

والشهيد كمال عدوان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وُلد في قرية بربرة القريبة من مدينة عسقلان عام 1935، ومن ثم لجأت عائلته إلى قطاع غزة أثناء نكبة عام 1948، بحسب ما ذكرته عنه مؤسسة "خليل الوزير" الفلسطينية، التي تأسست بهدف جمع وتوثيق ذاكرة الثورة الفلسطينية.

وكان والد كمال مقاولا من وجهاء بربرة، قبل أن تلجأ العائلة إلى قطاع غزة إثر نكبة 1948، فأقامت في رفح مدة 6 أشهر ثم فضل والده الإقامة في غزة، وما لبث أن توفي فيها في عام 1952، بحسب ما ذكره مركز الناطور للدراسات والأبحاث الفلسطيني.

ودرس كمال الابتدائية في مدرسة بربرة، وفي غزة أكمل دراسته الإعدادية في مدرسة الرمال الإعدادية التابعة لوكالة غوث اللاجئين الأونروا، ثم انتقل إلى مدرسة الإمام الشافعي الثانوية، ثم التحق بجامعة القاهرة عام 1954، حيث دخل كلية الهندسة تخصص بترول ومعادن.

وغادر عدوان غزة إلى مصر في عام 1955 ومنها إلى قطر، حيث عمل مدرسا لسنة واحدة، ثم تعاقد في السعودية، وعمل مهندسا متدربا في حقل البترول مع شركة أرامكو في الدمام في عام 1958.

وكان لكمال دور طليعي في إرساء مبادئ حركة فتح الفلسطينية، وشارك في المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى في القدس عام 1964، حتى ترك عمله في قطر في عام 1968، وتفرغ للعمل في حركة فتح مسئولا عن الإعلام واتخذ من مدينة عمان مقرا له واستطاع أن يقيم جهازا إعلاميا متطورا.

وانتقل كمال بعد أحداث أيلول إلى دمشق وبيروت، حيث عمل على إعادة بناء جهاز الإعلام التابع لحركة فتح، وشارك في تأسيس وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في عام 1971، وأوكلت إليه مسئولية قطاع الأرض المحتلة "القطاع الغربي".

ووفقًا لمركز الدراسات والأبحاث الفلسطيني، كان كمال مناضلا كبيرا وواعيا، حتى استشهد في عام 1973، في شقته بشارع فردان ببيروت، وقاتل مهاجميه حتى الرصاصة الأخيرة، واستطاع أن يقتل ويصيب عددا منهم قبيل استشهاده.