الألعاب النارية تضيء سماء ميدان التحرير احتفالا بفوز الرئيس السيسي

احتفل عشرات المواطنين فى ميدان التحرير، بإطلاق الألعاب النارية لتضيء سماء الميدان، تعبيرا عن فرحتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لفترة رئاسية جديدة، بحصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6%.

وشهدت عدد من محافظات مصر العديد من مظاهر الاحتفال، حيث انطلقت مسيرة بالسيارات تجوب الشوارع بمحافظات القاهرة وأسوان وسوهاج وشمال سيناء والسويس والفيوم وغيرها من المحافظات، يحمل المشاركون فيها علم مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة اليوم، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في مصر.

وأضاف أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهي أن مصر غاية المراد، والمصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة في حب مصر.