تجعل ضخامة المأساة في قطاع غزة من الصعب التركيز على كل المعوقات والمشكلات الكبرى التي تواجه الفلسطينيين داخله، القصف المستمر والتوحش الإسرائيلي وانقطاع الخدمات والمياه ونقص الطعام والدواء وخروج المستشفيات من الخدمة وتكدث النازحين، وغيرها، ومن بين العديد من المشاكل تبرز بعد شهرين من العدوان الإسرائيلي مشكلة أخرى، وهم الطلاب داخل القطاع.

وصرح جوناثان كريك، المتحدث باسم اليونيسف في القدس: "لا يوجد أي شكل من أشكال التعليم أو الدراسة في قطاع غزة في الوقت الحالي، كان هناك ما يقرب من 625.000 طالب في سن الدراسة في القطاع قبل تصعيد الأعمال القتالية –العدوان الإسرائيلي على غزة- ولا يذهب أي طالب إلى المدارس الآن، إن مستوى العنف والأعمال العدائية المستمرة، والقصف المكثف الذي يحدث، لا يسمح بالتعليم".

وتصف محررتا الجارديان في غزة، أسيل موسى وإيما جرهام، أن هذه المأساة تمر دون أن يلاحظها أحد نسبيا وسط أزمات أكثر إلحاحا، "لقد قُتل أكثر من 7700 طفل، وأصيب الآلاف، والقصف مستمر، ويعاني آخرون من المجاعة أو المرض الشديد أو معرضين لخطر المرض لأنهم لا يستطيعون الحصول على المياه النظيفة أو الصرف الصحي"، بحسب وصفهما.

وأضافتا: "ليس هناك أي احتمال لإعادة فتح المدارس في الوقت الذي تتصاعد فيه الغارات الجوية والهجمات بكثافة لم تستثن الفصول الدراسية أو المعلمين أو الطلاب في غزة".

وعبرت سها موسى، التي كانت معلمة رياضيات في مدرسة ذكور الزيتون غرب غزة، عن حزنها للجارديان: "أحب طلابي كثيراً وأفكر فيهم طوال الوقت، في السابق، كانت أمنيتهم الكبرى هي الحصول على درجة كاملة في اختباراتهم.

أما الآن، فهم يفكرون في كيفية النجاة من الموت والنزوح".

أما محمد موسى، طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، قال إنه فكر في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به عندما فر من منزله في أكتوبر، وكان يأمل أن يظل قادرًا على الاستمرار في الفصول الدراسية بينما القصف الإسرائيلي الغاشم مستمر، فقد تجاوز أوقات عصيبة سابقة وكان يتقعد أنه سوف يحقق ذلك هذه الحرب أيضاً، ولكنه بعد شهرين، الشيء الجديد الوحيد الذي تعلمه هو كيفية إعداد الخبز على نار الخشب وجزوع الأشجار.

وأضاف محمد، الذي يقع منزله في منطقة تتوحش فيها الهجمات الإسرائيلية: "لقد فر أصدقائي من المدرسة ومن نادي الملاكمة، ونادي اللغة الإنجليزية من مدينة غزة، والاتصالات صعبة بسبب قلة الاتصال بالإنترنت".

وتابع: "لا تمثل التحديات اللوجستية للتعلم المشكلة الوحيدة للطلاب فهم يعانون من الصدمات النفسية وأخبار موت الأصدقاء والعائلات، سمعت أن صديقي أحمد ياغي متواجد في خان يونس، وأخبار اليوم تتحدث عن تفجيرات في تلك المنطقة، لم أتمكن من الوصول إليه للاطمئنان عليه، ثم تلقيت الأخبار الصادمة التي تفيد بمقتل صديقي إبراهيم وعائلته بأكملها".

فيما تظهر أرقام الأمم المتحدة أنه بحلول منتصف ديسمبر، تضرر 352 مبنى مدرسيا، أي أكثر من 70% من البنية التحتية التعليمية في القطاع، وقد تحولت العديد من تلك المدارس التي لا تزال قائمة إلى ملاجئ، بما في ذلك أكثر من 150 مدرسة تابعة للأونروا، وحوالي 130 مدرسة تديرها السلطات المحلية.

وقال كريك: "لا يمكنهم بالطبع تلقي أي نوع من الدروس عندما تكون الملاجئ مكتظة بالسكان" هناك المئات من المدرسين الذين لن يعودوا إلى الفصول الدراسية، مثل طلابهم يشعرون بالمعاناة، وقد استشهد ما لا يقل عن 200 معلم وأصيب أكثر من 500 آخرين، والناجون متفرقون ــ فقد نزح أكثر من 80% من السكان ــ وليسوا في وضع يسمح لهم بالعمل أو التعلم، إنهم يعانون من الجوع والعطش والبرد، ولا يحصلون إلا على القليل من الكهرباء.

وقال كريك: "عندما نتحدث عن التعليم، فإننا نتحدث عن نظام، كما هو الحال مع الرعاية الصحية، من المستحيل إعادة هذه الأنظمة إلى مكانها دون وقف إطلاق نار إنساني، ومن أجل أن نكون قادرين على مساعدة الأطفال بشكل صحيح وعلى نطاق واسع، فإن هذا أمر ضروري".

يمكن لمجموعات الإغاثة إرسال الخيام والمعدات، ولكن سيكون من الصعب جدًا استبدال أعضاء هيئة التدريس، اللذين تعلق بهم الطلاب، قال طلاب وزملاء جامعيون يبكون رفعت العرير، الشاعر الذي قتلته غارة جوية للاحتلال "إنهم سيفتقدون دروسه بقدر ما يفتقدون كتاباته".