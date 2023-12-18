تخريج أول دفعة من برنامج «المرأة تقود» بمحافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تخريج أول دفعة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بالمحافظة، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك بحضور جيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية ومنسق التدريب في المحافظة،

والدكتور عبد الرحيم محمود، وآية عبد السلام، وأحمد جمال منسقي البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.

وبدأ محافظ الغربية كلمته بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه فترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ أول يوم عمل له وجه بتمكين المرأة في كل المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأشار إلى أنه تم تمكين المرأة المصرية في كل أجهزة الدولة، حيث تعيش المرأة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عصرًا ذهبيًا، تبوأت فيه أعلى المناصب، كما تم تقديم جميع أوجه الدعم لها وخاصة المرأة الريفية والعاملة.

ووجه المحافظ، التهنئة للمتدربات بالتخرج واجتيازهم البرنامج التدريبي بتفوق ونجاح مقدم الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وثمن دور الأكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها، وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.

واستمع المحافظ إلى المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم خلال التدريب والمهارات التي تعلموها، والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع، كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري، ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة بمشاركة عدد من العناصر المتميزة من السيدات بالمحافظة، بديوان عام محافظة الغربية.

كما يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.