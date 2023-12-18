وزيرة الداخلية الألمانية تسعى في جورجيا لتشديد السيطرة على الهجرة

تضغط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من أجل مزيد من التعاون مع جورجيا، الجمهوية السوفيتية السابقة، بشأن الهجرة إلى ألمانيا.

وتزور فيزر بصحبة المبعوث الخاص لاتفاقيات الهجرة خواكيم ستامب العاصمة الجورجية تبليسي اليوم الاثنين، بهدف التشجيع على مستوى أعلى من التعاون من الحكومة الجورجية فيما يتعلق بعمليات الترحيل.

وتأتي جورجيا في المركز السادس في قائمة الدول، التي يأتي منها أكبر عدد من طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا.

في المقابل، تعرض الحكومة الألمانية مزيدا من التعاون في التعليم وشروط أيسر للعمال الموسميين. وعلى عكس دول غرب البلقان، لا تهتم جورجيا بارسال العمال إلى ألمانيا.

ولا تزال حاليا تتم دراسة ما إذا كان مقدمو الرعاية وسائقو الشاحنات القادمين من جورجيا والذين يعملون حاليا في ظروف سيئة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، يمكنهم السعي للحصول على عمل بأجر أفضل في ألمانيا.

وتعقد لقاءات فيزر مع ممثلي الحكومة في تبليسي غدا الثلاثاء. وقد تم إعلان جورجيا ومولدوفا دولتي منشأ آمنتين الأسبوع الماضي مما يسهل رفض طلبات اللجوء من مواطني البلدين.