فريدة الشوباشي عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات: مبروك لمصر وللعرب وللإنسانية

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وقالت خلال مقابلة مع قناة «cbc»، خلال تغطيتها لإعلان فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين: «مبروك على مصر وعلى الوطن العربي وعلى الإنسانية كلها».

وأضافت: «لما كنت أقول لحد إنت هتنتخب مين كان يُبصّلي على إني مجنونة.. الحمد لله أنا حاسة إني قلبي بيزعرد.. وتحيا مصر مليون مرة.. وبالقدر الكبير ده اللي انتخبنا بيه سيادة الرئيس هنكمل معاه المشوار».

وأشارت إلى أن الشعب اختار الرئيس السيسي وسيسير وراءه نظرا لما أنجزه الرئيس من أجل الوطن خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه من المأمول أن تتضاعف الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: «علينا أن نكون في منتهى الوعي لأنّ الرئيس السيسي هو هدف لكل أعداء مصر وهو المقصود من كل المصاعب التي نراها في الفترة الحالية»

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي عندما قال إن هناك خطا أحمر لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فإن الأمر لم يَفُت على أحد وتحديدا على إسرائيل والولايات المتحدة.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.