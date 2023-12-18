نائب وزير النفط الإيراني: محطات الوقود ستعود إلى حالتها الطبيعية تدريجيا اليوم

أعلن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري، أنه بسبب وقوع هجوم سيبراني على نظام تزويد الوقود، فقد حصل خلل في هذا المجال، ولكن ستعود جميع محطات الوقود تدريجيا إلى عملها الطبيعي حتى نهاية اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن سالاري، القول في تصريح له اليوم الاثنين، بشأن الهجوم السيبراني الذي استهدف نظام التزود بالوقود في محطات إمداد الوقود في البلاد: "حاليا تشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من المحطات في البلاد تواجه مشاكل بشأن قضية العمل وفق نظام بطاقة الوقود".

وذكر أن الفرق المتخصصة بدأت العمل في عموم البلاد لتفعيل المحطات، مؤكدا أن حصة المواطنين من الوقود لا تزال قائمة.

وأضاف نائب وزير النفط: "خلال الساعات الخمس أو الست القادمة ستعود جميع محطات الوقود إلى حالتها الطبيعية، وزملاؤنا ينشطون في 37 منطقة توزيع وقود في البلاد، وسيتم حل المشكلة أولا في المحطات التي كان للديها أكبر عدد من الزبائن، وفي الخطوة التالية سيتم تفعيل المحطات الوسيطة ثم المحطات ذات الزبائن الأقل".

وقال: "خلال الساعة أو الساعتين المقبلتين، سيكون هناك تركيز كبير على الأماكن ذات العدد الأكبر من الزبائن".

وأكد أنه بنهاية اليوم ستعود جميع محطات الوقود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي.

وبين نائب وزير النفط، أنه سيتم تفعيل محطات التزود بالوقود بشكل تدريجي.

وقال: "بخبرة العامين الماضيين، نقوم بحل المشكلة، النظام حاليا متوقف عن العمل، ويجري العمل حسب السعر الحر للوقود".