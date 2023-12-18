قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، انخفاضات في قيم الحرارة خلال فترة النهار والليل؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا طفيفًا بمعدل درجتين مقارنة بأمس، موضحة أن العظمى 22 على القاهرة.

وأشارت إلى أن «الأجواء خريفية لطيفة نهارًا في معظم المحافظات، خاصة الشمالية، ومعتدلة نوعًا ما في المناطق الجنوبية»، محذرة من انخفاض الحرارة بشكل أكبر خلال ساعات المساء.

وأوضحت أن الصغرى تصل إلى 14 درجة على القاهرة الكبرى، منوهة أن الصغرى في الأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي أقل من 14.

وتوقعت أن تشهد البلاد مزيدًا من الانخفاض في الحرارة الأيام المقبلة، موضحة أن العظمى تصل إلى 20 درجة أيام الأربعاء والخميس، والصغرى تصل إلى 13 و12 درجة.

ونوهت أن معظم المحافظات؛ القاهرة الكبرى ومناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، تشهد نشاطًا نسبيًا للرياح؛ يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

وحذرت المواطنين من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأفادت بتعرض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لفرص أمطار خفيفة، قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قائلة إنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأعلنت بدء موعد الشتاء جغرافيًا يوم الجمعة المقبل، معقبة: «مع بداية فصل الشتاء تتعرض البلاد لمنخفضات جوية وبعض التقلبات، خاصة في المحافظات المطلة على البحر المتوسط».