الجامعة العربية ترحب بإقرار البرلمان الدنماركي قانونا يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تقديرها البالغ للبرلمان الدنماركي، بعد إقراره قانونا لحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية والذي يجرم بموجبه حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.



وأكدت الأمانة العامة في بيان أن هذه الخطوة المسئولة من شأنها أن تشيع جوا من الثقة والتفاهم المتبادل والتسامح والانفتاح على الآخر، بعيدا عن خطاب التطرف والعنصرية والكراهية الذي يهدد دعائم السلام والأمن بين الشعوب والأمم.



ورحبت الأمانة العامة للجامعة العربية بهذا القانون المتوازن، مجددة التأكيد على قرار مجلسها الوزاري رقم 8957/160 الداعي إلى نبذ كل أشكال التحريض على الكراهية الدينية ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن عند تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة، والنظر إليها نظرة شمولية، دون تغليب جانب ممارسة الحقوق والحريات الواردة فيها على جانب القيود المرتبطة بممارستها.