المواطنون التشيليون يرفضون عبر استفتاء تغييرا ثانيا مقترحا للدستور

رفض المواطنون التشيليون عبر استفتاء، للمرة الثانية، اقتراحا لوضع دستور جديد للبلاد.

وكان التشيليون قد رفضوا ، قبل أكثر من عام، مسودة تقدمية للغاية، في حين صوت 7ر55 % من الناخبين يوم الأحد بـ "لا" لمشروع المجلس الدستوري الذي تهيمن عليه الأحزاب المحافظة، بحسب المكتب الانتخابي بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات. وصوت ما يزيد قليلا عن 44% لصالح الدستور الجديد المقترح.

واتهم المنتقدون، بما في ذلك الحكومة اليسارية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بأن الدستور الجديد يمثل خطوة إلى الوراء في بعض الحقوق الأساسية. على سبيل المثال، من الممكن أن تقيد المسودة الحق في الإجهاض، ويسمح بالطرد الفوري للأجانب، ويؤسس لمزايا ضريبية لملاك المنازل.

وكانت هذه هي المحاولة الثانية لمنح تشيلي دستورا جديدا.

وفي العام الماضي، رفض التشيليون بأغلبية كبيرة مسودة دستور تقدمية للغاية. وكان من شأن هذا الاقتراح أن يضمن الحق في الحصول على مكان للعيش، والصحة والتعليم، والحق في تقرير المصير لمجتمعات السكان الأصليين في تشيلي. وكان من المفترض أيضا أن تشغل النساء نصف المناصب الحكومية.

ويمكن أن تكون المقترحات التقدمية قد ذهبت إلى ما هو أبعد من اللازم بالنسبة للمجتمع التشيلي المحافظ.

ويعود الدستور الحالي إلى فترة الديكتاتورية العسكرية في عهد الجنرال أوجوستو بينوشيه (1973-1990).

وكان الدستور الجديد أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في عام 2019.