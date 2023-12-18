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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس» رسالة مبطنة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت فيها أن الإسرائيليين «وصلوا متأخرين».

وقالت «القسام»، في رسالة نشرتها عبر قناتها على «تلجرام»، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت».

وأرفقت منشورها بعبارة «بعد قليل»، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعلنت الكتائب أمس الأحد، تدمير دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونشرت مشاهد للحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، تظهر تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف بعد الاستهداف.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة.

وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 458 عسكريًا.