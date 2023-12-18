تراجع أسعار القمح العالمية لأول مرة خلال 3 أيام تداول

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات اليوم الاثنين، لأول مرة خلال 3 أيام تداول في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون آفاق صادرات القمح الأرجنتيني، والإمدادات في السوق الهندية والموقف في منطقة البحر الأسود.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن قرار الأرجنتين في الأسبوع الماضي خفض قيمة عملتها المحلية أمام الدولار بمقدار النصف؛ أدى إلى زيادة قوية في توقعات زيادة صادرات الحبوب الأرجنتينية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهند وهي ثاني أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم، أنها لن تخفض ولن تلغي الرسوم المفروضة على وارداتها من القمح، وليس لديها خطة لاستيراد القمح من روسيا.

ويتابع المتعاملون في السوق العالمية، تدفق صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لمحصول وفير من القمح في الموسم الجديد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها أي نية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ووصف إدعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الشأن بأنها محض هراء.

وفي تعاملات ظهيرة اليوم بسنغافورة، انخفض سعر القمح بنسبة 0.9% مقارنة بمستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي إلى 6.235 دولار لكل بوشل (27.2 كيلوجرام)، في حين تراجع سعر الذرة وفول الصويا بنسبة 0.4% على الأقل.