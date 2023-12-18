السياح يحتفلون مع أهالي البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

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نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة بالسيارات، جابت شوارع مدينة الغردقة.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر الحزب بمنطقة الهلال بمشاركة أكثر من 300 سيارة، وعدد من الأجانب المقيمين بالغردقة.

واتجهت المسيرة إلى شارع الكورنيش ومنه إلى باقي الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الإثنين، فوز الرئيس السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الهيئة، إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس السيسي، بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.