خادم الحرمين الشريفين يشيد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بدولة قطر

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر، ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن البلدين يسعيان لتعزيز وتنمية العلاقات في المجالات كافة.

جاء ذلك في برقيتين بعث بهما خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر؛ لتهنئته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفقا لما نقلته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين.

وأعربت القيادة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير قطر ولحكومته وشعبه الشقيق، متمنية له زيادة التقدم والازدهار.