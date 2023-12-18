بيربوك تعد بأن تقدم ألمانيا والاتحاد الأوروبي الدعم لأفريقيا في مكافحة الأوبئة

وعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أفريقيا بالحصول على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الأوبئة والأمراض الأخرى.

وقالت السياسية الألمانية يوم الأحد أثناء توجهها في رحلة إلى دولة رواندا الواقعة في شرقي إفريقيا: "الأمراض لا تعترف بالحدود الوطنية أو القارات، ويجب ألا يعترف تضامننا بها أيضا".

ومن المقرر أن تشارك بيربوك في إفتتاح أول مصنع تجاري لإنتاج لقاح كوفيد-19 من "الحمض النووي الريبوزي مرسال" في القارة الأفريقية اليوم الاثنين، وفقا لما أفاد به مكتبها في برلين.

وتعتزم شركة بيونتيك الألمانية للأدوية إنتاج لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي مرسال لصالح القارة السمراء في المصنع بالعاصمة كيجالي اعتبارا من العام المقبل.

وقالت بيربوك: "إن السبيل إلى بنية صحية دولية عادلة لا يظهر عبر سباق مسافات قصيرة، بل في ماراثون جماعي". ولهذا السبب "يدعم فريق أوروبا هدف إنتاج اللقاحات في أفريقيا - بداية من الفكرة إلى الجرعة".

وأضافت وزيرة الخارجية يجري حاليا في أفريقيا إنتاج جرعة واحدة فقط من كل 100 جرعة لقاح يتم إعطاؤها في القارة. وبحلول عام 2040، ينبغي أن يكون هذا الرقم أعلى 60 مرة.

وسيعمل مشروع البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي على جعل هذا ممكنا بمبلغ 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2027 - 550 مليون يورو منها ستأتي من ألمانيا.

وقالت بيربوك إن أول مصنع للقاحات /الحمض النووي الريبوزي مرسال/ في أفريقيا في رواندا "ليس خط النهاية - ولكنه إنجاز حقيقي وأمل للملايين".

ويتمثل هدف الاتحاد الأفريقي في إنتاج 60% من اللقاحات التي يتم إعطاؤها في أفريقيا بحلول عام 2040.

وتعتزم مبادرة "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو في البنية الأساسية في البلدان الناشئة والنامية على مدى الأعوام القليلة المقبلة ــ وأيضا تأمين المزيد من النفوذ العالمي للاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع إلى التنافس مع مشروع "طريق الحرير الجديد" الصيني.

وقالت بيربوك إنه عندما اجتاحت جائحة كوفيد-19 العالم، أدرك العالم أنه "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين".

ووفقا لوزارة التنمية الألمانية، تدعم الحكومة في برلين إنشاء إنتاج مستدام للقاحات والأدوية في أفريقيا للمساعدة في إعداد القارة لمواجهة الأوبئة المستقبلية.

وتعمل لقاحات كوفيد التي تصنع باستخدام الحمض النووي الريبوزي مرسال من خلال إظهار خلايا الجسم شريحة من الشفرة الوراثية من فيروس الجائحة. وهذا لا يمكن أن يسبب العدوى ولكنه يمكن أن يعلم الجسم كيفية الدفاع عن نفسه ضد كوفيد-19.

ويجري تقديم الدعم لتدريب العمالة الماهرة، وإنشاء سلطات تنظيمية وطنية، وخلق الظروف الإطارية لانضمام الشركات.

ومن المتوقع أيضا أن تجتمع بيربوك مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في كيجالي وتزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية ضد التوتسي. وفي عام 1994، قتلت ميليشيات الأغلبية من الهوتو ما لا يقل عن 800 ألف من أفراد أقلية التوتسي في رواندا.