الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى العودة واقتادت مديره إلى جهة مجهولة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة مساء يوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى العودة وذلك بعد أيام من الحصار والقصف.

وأضاف القدرة أن الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز وتعرية الكوادر الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية.

وأكد القدرة أن القوات أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وصرح بأنهم يخشون أن تقدم القوات الإسرائيلية على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان.



وطالب المتحدث المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادرها والموجودين فيها.

وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد الشهداء تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 454.