إريكسن يعود لتدريبات مانشستر يونايتد بعد غياب طويل

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شارك النجم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن في تدريبات مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الإثنين بعد فترة غياب طويلة.

وغاب إريكسن عن صفوف مانشستر يونايتد لنحو شهر بسبب الإصابة التي لحقت به.

وشارك إريكسن في 15 مباراة هذا الموسم على مستوى كافة البطولات مع مانشستر يونايتد ونجح في تسجيل هدف واحد جاء أمام نوتنجهام فورست في أغسطس الماضي.

وغاب إريكسن عن صفوف مانشستر يونايتد منذ مباراة لوتون تاون يوم 11 نوفمبر الماضي بداعي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر.

وعلق الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد على نبأ مشاركة إريكسن في التدريبات بعبارة "إنه لشيء عظيم حقًا أن يعود إريكسن مرة أخرى بعد هذه الفترة من الغياب".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ويستهام يونايتد يوم السبت المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.