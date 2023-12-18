الزملوط يبحث دعم نادي الوادي الجديد والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريق كرة القدم بنادي الوادي الجديد، بحضور نخبة من المختصين في مجال الإعداد البدني والتغذية والعلاج الطبيعي، وذلك لبحث النهوض بمستوى الأداء الفني للفريق.

وأشاد الزملوط، بمستوى الأداء الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود وضم العناصر المتميزة من اللاعبين على مستوى المحافظة وتقديم أوجه الدعم والمساندة للفريق للصعود للدرجة الثانية، وكلف مديرية مديرية الشباب والرياضة بمتابعة صرف المستحقات المالية للاعبين، وتوفير المناخ الملائم لإحراز نتائج مشرفة بالمباريات القادمة.