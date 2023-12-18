منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في عمان تطلق حملة «اوقفوا الحرب الآن»

أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عمان، حملة "اوقفوا الحرب الآن"، من خلال إضاءة واجهة فندق لو رويال، بعبارات "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا الحرب على الأطفال"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضحت المنظمة، أن إضاءة هذا المعلم في العاصمة عمان، جزء من مجموعة لأنشطة متعددة أطلقها تحالف واسع من المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية حول العالم، والتي يصل عددها لنحو 800 منظمة في اليوم العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار، والذي تمت الدعوة اليه في هذا اليوم 18 من ديسمبر .

كما شهدت العديد من العواصم ودول العالم فعاليات لحث قادة العالم على الدفع نحو قرار فوري لوقف اطلاق النار، عبر إظهار قوة الصوت العالمي الجماعي لحماية الأرواح من الصراع المدمر في غزة.

فيما أطلق التحالف، بجانب الفعاليات التي شهدتها العديد من دول العالم، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#CeasefireNow"، بالإضافة الى العريضة الإلكترونية والتي تم إطلاقها قبل أكثر من شهر وجمعت حتى الآن أكثر من 3.5 مليون.

وطالبت المنظمة قادة العالم باتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية للسلام وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث اصبح الوضع في غزة غير محتمل مع خسارة أكثر من 20 ألف روح منها نحو 8 آلاف طفل.

وثمنت المنظمة موقف المملكة الأردنية الهاشمية، وعملها الدؤوب وغير المنقطع للدفع نحو وقف إطلاق نار دائم، فضلًا عن جهود المملكة الدبلوماسية للدفع نحو توفير التدخلات الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانيةِ الفورية للقطاع.