ملوك ورؤساء عرب يهنئون السيسي بالفوز بولاية رئاسية جديدة

هنأ عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة.



• العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز



وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة، إلى السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشاد العاهل السعودي "في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات".



• ولي العهد السعودي محمد بن سلمان



كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.



• أمير قطر ونائب الأمير



وبعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا للرئيس التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بعث أيضا برقية تهنئة، إلى الرئيس السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.



• رئيس الإمارات محمد بن زايد



وهنأ رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وتمنى له التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات.



وأشاد رئيس الإمارات بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).



• عاهل البحرين



وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برقية تهنئة إلى السيسي، وأعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



وأشاد ملك البحرين -في هذه المناسبة وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)- بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البحرين ومصر في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والارتقاء بها الى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين المشتركة.



وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.



وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.