رئيس وزراء اليابان يتعهد بأخذ زمام المبادرة لإزالة الكربون في آسيا

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، بأخذ بلاده زمام المبادرة لجهود إزالة الكربون في آسيا، وذلك أثناء حديثه أمام منتدى متعدد الجنسيات في طوكيو الذي ركز على مناقشة إجراءات إزالة الكربون.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، عن كيشيدا، القول إن اليابان ستحاول إنشاء سوق كبير لإزالة الكربون قادر على جذب استثمارات من حول العالم إلى آسيا، مضيفا أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمثل تحديا مشتركا للمنطقة.

وقال القادة في بيان مشترك صدر بعد عقد أول قمة من نوعها لـ"الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات- أزيك"، إنهم اتفقوا على المضي في جهود إزالة الكربون من خلال سبل متنوعة وعملية بناء على ظروف كل دولة واختلاف نقطة البداية لكل منها.

وقال كيشيدا، إن هناك حاجة لـ28 تريليون دولار لإزالة الكربون في آسيا، وتعهد بتدشين منظمة جديدة لدعم الدول الأعضاء في "الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات" من أجل أن تنفذ السياسات الضرورية لتحقيق الحيادية الكربونية.

وحضر قمة اليوم، اليابان و9 دول برابطة دول جنوب شرق آسيا ماعدا ميانمار، بالإضافة إلى أستراليا.