القومية للتأمين الاجتماعي: إجمالي ما حصلنا عليه من أموال المعاشات 903 مليارات جنيه

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن ملف المعاشات عانى كثيرا من الإهمال.



وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن دعم القيادة السياسية منذ 2014، وتوالي التوجيهات الرئاسية لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدا أن التشابك المالي بين أموال الخزانة العامة للدولة والتأمينات كانت أبرز مشكلات المعاشات.



ولفت إلى أنه نتيجة دراسة وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي، ووزارة التخطيط ورئيس الوزراء، جرى التوصل لإعادة أموال التأمينات في صورة أقساط سنوية، موضحا أنه أول سنة طبقت فيها القانون الجديد للمعاشات، سددت خزانة الدولة للتأمينات 160 ونصف مليار جنيه، وتوالت الأقساط وتم الوصول إلى القسط الخامس.



وذكر أن إجمالي الأقساط التي حصلت عليها الهيئة من الخزانة العامة للدولة خلال الخمسة أقساط حوالي 903 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي التزامات الخزانة بالإضافة إلى أصل المبلغ بفوائده، تمت صياغتها في دراسة انتهت إلى السداد بهذه الكيفية السابق ذكرها.



وشدد على أن الخزانة العامة للدولة، لم تتأخر في يوم واحد في سداد الأقساط المستحقة عليها، رغم الظروف المحيطة.



