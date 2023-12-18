رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة ويشيد بمشاركة المصريين

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.

وأشاد الدكتور صالح الشيخ، بالمواطن المصري العظيم الذي أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والقانوني والادلاء بصوته في هذا الحدث المهم.. قائلا: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبناءها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.