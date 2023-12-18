تصدير صودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استمرار شحن الصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ غرب بورسعيد.



وحسب بيان إعلامي، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة OKTAN القادمة من تركيا لشحن 6200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.



كما استقبل الميناء السفينة NEPTUN القادمة من اليونان؛ وذلك لتفريغ 4142 طن رخام، وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.



وتتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء؛ لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.