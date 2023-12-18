الرئيس السيسي: نضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتنا ونسعى لتوفير الحياة الكريمة له

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، كلمة بمناسبة إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة 2024، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6%.

وقال في كملته: «أبناء مصر وبناتها، أقول لكم بالصدق المعهود بيننا إننا ندرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها ومازلنا نواجهها، وأؤكد إدراك بأن البطل في مواجهة التحديات هو المواطن العظيم».

وأشار إلى أن «المواطن تصدي للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي، وواجه الأزمات بثبات وحكمة».

وجدد العهد بـ«بذل كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة؛ التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا».

وأضاف: «دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية، قائمة على العمل والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها».

وأكد أن «الدولة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، وتمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها».

وأكمل: «تلك مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء المصريون يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، وسأكون صوتهم مدافعا عن حلمهم لمصر».

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، اليوم الاثنين، أن المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%.

ولفت إلى أن المرشح فريد زهران حصل على مليون و776 و952 صوتًا، بنسبة 4%، قائلًا إن المرشح عبدالسند يمامة حصل على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.