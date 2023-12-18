السفير بدر عبد العاطي يستعرض مع أعضاء البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية والموقف المصري تجاه غزة

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة "ستراسبورج" بمجموعة واسعة من نواب البرلمان الاوروبي من مختلف اللجان البرلمانية؛ والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، والليبرالية واليمينية والخضر والمستقلين.

وشملت تلك اللقاءات كل من نائب الأمين العام لمجلس أوروبا ونائب رئيسة البرلمان الأوروبي وعضو حزب الشعب الأوروبي EPP Othmar Karas (نمساوي)، وعدد من أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP من بينهم النائبة Jukneviciene (لتوانية)، و النائب Andreas SCHWAB (الماني)، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان النائب Udo BULLMANN (ألماني). كما التقى النائبة Isabel Santos (برتغالية) رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق العربي (ومن بينها مصر)، والنائبة Evin Incir عضو وفد العلاقات مع فلسطين من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين S&D.

كما التقي السفير عبد العاطي مع مجموعة من النواب ضموا النائب Theirry Mariani من حزب الهوية والديمقراطية ID (فرنسي)، والنائب Waszckykowski عضو حزب المحافظين الإصلاحيين ECR (بولندي)، والنائب المستقل Gyongyosi (مجري)، والنائبة Ana Miranda عضو حزب الخضر (إسبانية) والنائب Miguel Urban Crespo عضو حزب اليسار (إسباني) في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب Manu Pineda عضو مجموعة اليسار (إسباني) ورئيس وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي.

وقد تطرقت النقاشات إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ومن بينها ما تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل الذي أحرزته لجنة العفو الرئاسي.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير عبد العاطي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر بوجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية والتي تنافس فيها بشكل حر ونزيه ـربعة مرشحين رئاسيين في إطار متابعة من عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية.

كما تناولت اللقاءات عدداً من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة، والأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام وغير مشروط، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المساعدات التي تدخل القطاع مقدمة من مصر حكومة وشعبا، كما ادان استهداف المدنيين.

كما أكد سفير مصر على الرفض المطلق للتهجير القسري أو الطوعي لسكان القطاع سواء في داخل القطاع أو خارجه، مشددا على أن مصر تعد التهجير إلى خارج القطاع بمثابة خط أحمر لن تسمح به لأنه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار.

وتم التأكيد أيضا على أنه ليس من المقبول الحديث عن اليوم التالي بغزة قبل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقد عقب غالبية النواب بالتأكيد على التقدير البالغ للدور الذي تقوم به مصر في التخفيف من وطأة الكارثة الانسانية والطبية في القطاع وقيامها بتقديم المساعدات وفتح معبر رفح البري لعبور هذه المساعدات رغم أنه مخصص لعبور الأفراد.

إلى ذلك، ألقى السفير بدر عبدالعاطي الضوء على الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة مليئة بالصراعات، حيث أكد نواب البرلمان الأوروبي تعويل الاتحاد الأوروبي على الدور المصري كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؛ إلى جانب الجهود المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية.