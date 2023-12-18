توقف محطات الوقود في إيران تماما وسط تقارير بشأن تعرضها لاختراق إسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن محطات الوقود في إيران أصيبت بالشلل بسبب تعرضها لمشكلة برمجية ضخمة أدت إلى توقف عمل برامج نظام الدفع في مضخات الوقود.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن حوالي ثلثي محطات الوقود في البلاد، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 90 مليون نسمة، تأثرت بسبب المشكلة.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) المتخصصة في أخبار الأعمال بشكل منفصل، أن السبب المحتمل لتعطل عمل المحطات هو تعرضها لهجوم سيبراني من جانب قراصنة إسرائيليين.

وفي البداية لم يرد أي تأكيد رسمي من جانب السلطات الأمنية الإيرانية.

ورفضت وكالة أنباء تسنيم، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، المخاوف بشأن احتمال زيادة الأسعار أو نقص الوقود. وقالت على تطبيق "تليجرام" إن المشكلة في مضخات البنزين، فنية.